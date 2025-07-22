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В Татарстане выявили нарушения при утилизации нефтяных отходов

Заведено пять дел об административных правонарушениях.

Источник: Татарская природоохранная прокуратура

Татарская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при сборе и утилизации нефтяных отходов в Азнакаевском районе. Несоответствия выявили на производственной площадке предприятия в Карамалинском сельском поселении.

Качество очистки газа не контролировалось, план предупреждения и ликвидации разлива нефти на случай аварии отсутствовал, не было и специальных конструкций, защищающих от загрязнений.

Предприятие не учитывало выбросы токсичных веществ при утилизации нефтешлама и иных химически опасных отходов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заведено пять дел об административных правонарушениях. Руководителя предприятия обязали устранить нарушения федерального законодательства.