В Татарстане выявили нарушения при утилизации нефтяных отходов

Татарская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при сборе и утилизации нефтяных отходов в Азнакаевском районе. Несоответствия выявили на производственной площадке предприятия в Карамалинском сельском поселении.
Качество очистки газа не контролировалось, план предупреждения и ликвидации разлива нефти на случай аварии отсутствовал, не было и специальных конструкций, защищающих от загрязнений.
Предприятие не учитывало выбросы токсичных веществ при утилизации нефтешлама и иных химически опасных отходов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Заведено пять дел об административных правонарушениях. Руководителя предприятия обязали устранить нарушения федерального законодательства.