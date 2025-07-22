В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам

ГУМВД уточняет, что технический узел мошенников был оборудован в июне в съемной квартире в городе Мурино Ленинградской области, где и был задержан подозреваемый. Несмотря на короткий срок работы, по оперативным данным, с помощью этого оборудования успели обмануть несколько десятков пенсионеров из различных регионов России.