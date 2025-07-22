Под Самарой зафиксировано экстремально высокое загрязнение воды в реке Падовка

Специалисты Приволжского гидрометцентра зарегистрировали критический уровень загрязнения водных ресурсов в реке Падовке. Во время планового мониторинга 16 июля были отобраны пробы на участке, расположенном в двух километрах от зоны впадения в реку Самару.
Лабораторные исследования выявили многократное превышение допустимых концентраций вредных веществ:
• Концентрация соединений фосфора превысила норму в 11,9 раза.
• Содержание аммонийного азота достигло 11,6 ПДК.
• Уровень растворенного кислорода упал до 4,14 мг/дм³ при минимально допустимом значении 6,0 мг/дм³
Дополнительные анализы показали повышенное содержание нитритов (4,4 ПДК), фенольных соединений (2,5 ПДК) и высокие показатели химического потребления кислорода. Вода имела выраженный гнилостный запах интенсивностью 2 балла.
По данным экологов, в ходе обследования русла реки от Алексеевки до Смышляевки были обнаружены два незаконных выпуска сточных вод с характерными признаками канализационных сбросов.
Текущая ситуация квалифицирована как случай экстремально высокого загрязнения, представляющего угрозу для водных экосистем. Местные природоохранные службы начали проверку для выявления источников загрязнения и принятия мер по восстановлению экологического баланса водоема.
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