В Самарской области горело поле на 15 сотках

Это произошло в понедельник днем в Хворостянском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о ЧП поступили в ведомство 21 июля в 12:10. Примерно в 5,5 километрах восточнее муниципального центра горело поле на 1,5 тыс. квадратных метрах. Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени.
С ним боролись шесть сотрудников 121-й пожарно-спасательной части на двух спецмашинах. В 13:30 огонь локализовали, в 15:05 ликвидировали последствия происшествия. Никто не пострадал, уточнили в региональном учреждении.
Недавно писали, что в Самарской области 3 человека пострадали при возгорании бани.
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