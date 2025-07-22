В Самаре поймали Виталия Кузнецова — лидера банды «шубников», которая орудовала в 90-е годы

Виталий Кузнецов, бывший лидер одной из самых жестоких преступных группировок Самарской области 1990-х годов, снова оказался в центре внимания правоохранителей.
Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник, 53-летнего экс-главаря «шубников» задержали в апреле 2025 года за выращивание марихуаны.
Кузнецов прославился в криминальных кругах в середине 90-х. Его банда совершила на территории региона не менее десяти убийств с особой жестокостью, а также занималась разбоями — у жертв отбирали деньги и дорогие шубы.
Интересно, что сам основатель группировки ранее служил в отделе по предупреждению и раскрытию краж автотранспорта областного ГУВД.
В 2000 году суд признал Кузнецова и его сообщников виновными. Самого лидера банды приговорили к 15 годам лишения свободы. После полного отбытия срока он вышел на свободу, но в 2021 году вновь оказался под следствием — тогда за хранение оружия.
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