Мошенники звонят от имени муфтия Татарстана и вымогают деньги

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило о новом виде телефонного мошенничества. Аферисты звонят от имени муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина и других религиозных деятелей и вымогают у верующих деньги.
Если во время звонка или переписки у вас спрашивают личные данные, служебную информацию или просят перевести деньги, то скорее всего это мошенники. По всем религиозным вопросам и вопросам организации деятельности мусульманских учреждений стоит обращаться к мухтасибам ДУМ Татарстана.
Для этого есть горячая линия: