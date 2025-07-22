Мошенники звонят от имени муфтия Татарстана и вымогают деньги

Если во время звонка или переписки у вас спрашивают личные данные, служебную информацию или просят перевести деньги, то скорее всего это мошенники. По всем религиозным вопросам и вопросам организации деятельности мусульманских учреждений стоит обращаться к мухтасибам ДУМ Татарстана.