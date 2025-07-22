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Мошенники звонят от имени муфтия Татарстана и вымогают деньги

Об обмане предупреждает ДУМ Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило о новом виде телефонного мошенничества. Аферисты звонят от имени муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина и других религиозных деятелей и вымогают у верующих деньги.

Если во время звонка или переписки у вас спрашивают личные данные, служебную информацию или просят перевести деньги, то скорее всего это мошенники. По всем религиозным вопросам и вопросам организации деятельности мусульманских учреждений стоит обращаться к мухтасибам ДУМ Татарстана.

Для этого есть горячая линия: 8 (800) 222−76−67. Для записи на личный прием к Камилю хазрату Самигуллину действует номер: 8 (843) 237−94−53.