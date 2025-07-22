Жителя Уфы осудили за разбитый автомобиль сожительницы

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2024 года в ночное время пьяный мужчина во дворе дома по ул. Шота Руставели из-за конфликта со своей сожительницей несколько раз ударил металлической монтировкой и ножом по ее автомобилю марки «Рено Колеос». Его неправомерными действиями потерпевшей причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев испытательных работ с удержанием 5% в доход государства, а также удовлетворил требования о взыскании указанной суммы.