Под Воронежем электросамокатчик погиб при столкновении с автобусом

Смертельная авария произошла в понедельник, 21 июля, на 3 километре автомобильной дороги «М-4 “Дон” — поселок Отрадное». По данным полиции, 61-летний воронежец управлял рейсовым автобусом, следующим по маршруту № 124. В девять вечера транспортное средство марки «Лиаз Citimax12» допустило столкновение с электросамокатом «Midway». На двухколесном мобильном средстве передвигался 31-летний житель Отрадного.
В результате ДТП молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 117 ДТП, в четырех из которых пострадали 3 человека, 1 погиб.