В уголовном суде Астаны прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат

Сегодня прошли прения, во время которых прокурор Мадина Оразалина запросила для обвиняемой 10 лет лишения свободы.
На скамье подсудимых также мать Перизат, для нее гособвинитель запросила 8 лет лишения свободы.
Это не просто дело о мошенничестве, заявила прокурор.
Перизат Кайрат обещала помочь больным детям, жертвам паводков, жителям Палестины, и имела для этого все возможности и поддержку народа. Но она превратила благие намерения в личную выгоду. Это дело определенно создаст прецедент.
Доверие народа — это не кошелек и не бренд, подчеркнула государственный обвинитель. А подсудимая нарушила все понятия о чести и благотворительности, обманув доверие казахского народа, подчеркнула прокурор.
Суд по делу бывшей главы благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат начался 14 июля. Ее обвиняют в мошенничестве.
Первый эпизод по ее делу обнародовали в ноябре 2024 года — тогда ее заподозрили в хищении свыше 1,5 миллиардов тенге (2,8 миллионов долларов), собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Позднее «всплыли» еще несколько эпизодов, причем о расследовании по последнему из них сообщили 23 января 2025 года. Тогда речь шла о мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Еще выявили два факта легализации денег, добытых преступным путем, деньги она скрыла и вложила в активы, в том числе в цветочный магазин.
В свою преступную деятельность благотворительница вовлекла родную мать и теперь женщина так же подозревается по статье «Мошенничество». Она помогала дочери обналичить деньги и приобрести магазин, автомобили и недвижимость.
Судебный процесс проходит в закрытом режиме.