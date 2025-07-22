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В уголовном суде Астаны прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. В Астане продолжается судебный процесс по делу Перизат Кайрат.

Источник: Sputnik.kz

Сегодня прошли прения, во время которых прокурор Мадина Оразалина запросила для обвиняемой 10 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых также мать Перизат, для нее гособвинитель запросила 8 лет лишения свободы.

Это не просто дело о мошенничестве, заявила прокурор.

Перизат Кайрат обещала помочь больным детям, жертвам паводков, жителям Палестины, и имела для этого все возможности и поддержку народа. Но она превратила благие намерения в личную выгоду. Это дело определенно создаст прецедент.

сказала прокурор

Доверие народа — это не кошелек и не бренд, подчеркнула государственный обвинитель. А подсудимая нарушила все понятия о чести и благотворительности, обманув доверие казахского народа, подчеркнула прокурор.

Суд по делу бывшей главы благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат начался 14 июля. Ее обвиняют в мошенничестве.

Первый эпизод по ее делу обнародовали в ноябре 2024 года — тогда ее заподозрили в хищении свыше 1,5 миллиардов тенге (2,8 миллионов долларов), собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Позднее «всплыли» еще несколько эпизодов, причем о расследовании по последнему из них сообщили 23 января 2025 года. Тогда речь шла о мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Еще выявили два факта легализации денег, добытых преступным путем, деньги она скрыла и вложила в активы, в том числе в цветочный магазин.

В свою преступную деятельность благотворительница вовлекла родную мать и теперь женщина так же подозревается по статье «Мошенничество». Она помогала дочери обналичить деньги и приобрести магазин, автомобили и недвижимость.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.