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Прицеп грузовика горел в селе Самарской области днем 21 июля

Это случилось в Волжском районе губернии, никто не пострадал.

Это случилось в Волжском районе губернии, никто не пострадал. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Данные о происшествии появились в понедельник в 12:06. В селе Подъем-Михайловка на улице Сухова огонь охватил прицеп грузовика. Его тушили специалисты 128-й пожарно-спасательной части и местные добровольцы.

В 12:30 локализовали, еще через 10 минут справились с открытым горением. Медпомощь никому не потребовалась.

В тот же день в регионе ликвидировали пламя в Хворостянке. Там оно раскинулось на 1,5 тыс. квадратных метров.

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