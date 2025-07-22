Прицеп грузовика горел в селе Самарской области днем 21 июля

Это случилось в Волжском районе губернии, никто не пострадал. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Данные о происшествии появились в понедельник в 12:06. В селе Подъем-Михайловка на улице Сухова огонь охватил прицеп грузовика. Его тушили специалисты 128-й пожарно-спасательной части и местные добровольцы.
В 12:30 локализовали, еще через 10 минут справились с открытым горением. Медпомощь никому не потребовалась.
В тот же день в регионе ликвидировали пламя в Хворостянке. Там оно раскинулось на 1,5 тыс. квадратных метров.
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