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Автобус с 33 туристами из России попал в ДТП в Турции

В районе Сиде в провинции Анталья в Турции в аварию попал автобус с российскими туристами. Об этом 22 июля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

Уточняется, что транспортное средство направлялось из аэропорта Антальи в Сиде. Водитель вез туристов в их отели и врезался в дорожное ограждение.

«В салоне автобуса находились 33 туриста из России. По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет», — говорится в сообщении организации в ее Telegram-канале.

Один из них обратился за медицинской помощью, его доставили в больницу, а остальных россиян — в отели.

Отмечается, что все туристы были застрахованы. На постоянной связи с ними находятся представители туроператора, они оказывают пострадавшим необходимое содействие.

Ранее, 8 июня, шесть иностранных туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Анталье. Уточнялось, что водитель туристического транспортного средства не справился с управлением, допустив вылет с дороги и столкновение с ограждением.