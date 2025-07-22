Автобус с 33 туристами из России попал в ДТП в Турции

Уточняется, что транспортное средство направлялось из аэропорта Антальи в Сиде. Водитель вез туристов в их отели и врезался в дорожное ограждение.
«В салоне автобуса находились 33 туриста из России. По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет», — говорится в сообщении организации в ее Telegram-канале.
Один из них обратился за медицинской помощью, его доставили в больницу, а остальных россиян — в отели.
Отмечается, что все туристы были застрахованы. На постоянной связи с ними находятся представители туроператора, они оказывают пострадавшим необходимое содействие.
Ранее, 8 июня, шесть иностранных туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Анталье. Уточнялось, что водитель туристического транспортного средства не справился с управлением, допустив вылет с дороги и столкновение с ограждением.