В Крыму будут судить экс-главу Крайненского сельского поселения

Следствием установлено, что юноша, относящийся к категории детей-сирот, был поставлен на внеочередной квартирный учет. Для реализации его права на получение жилья бюджету муниципального образования была выделена субвенция. Однако, несмотря на то, что глава поселения лично осмотрел квартиру по улице Ленина в селе Крайнее и выявил ее несоответствие санитарным нормам и техническим правилам, он приобрел это жилое помещение в исходном ветхом состоянии. Более того, он заключил договор найма с сиротой на данную квартиру, тем самым нарушив законное право молодого человека на получение благоустроенного жилья, которое было предписано решением суда.