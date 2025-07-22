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Волгоградец получил 6 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ

Суд второй инстанции рассмотрел апелляцию Руслана Нурушева, который не согласился с приговором за публичное распространение ложной информации, касающейся Вооруженных сил Российской Федерации.

Установлено, что в мае прошлого года волгоградец опубликовал в соцсети запись с заведомо ложной информацией о действиях российских военных. Он сделал это, чтобы «вызвать у граждан чувства тревоги, страха, беспокойства и незащищенности».

Представители Общественной палаты и координационного органа по новым субъектам РФ опровергли заявления местного жителя. Недостоверность сведений волгоградца обсудили и в эфире федерального канала.

Судом установлено, что Руслан Нурушев публично распространял заведомо ложную информацию по политическим мотивам. Свою вину в содеянном он не признал.

Тракторозаводский районный суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением материалов в интернете на срок 3 года.

Защита не согласилась с таким решением и подала апелляцию с просьбой оправдать Нурушева. Волгоградский областной суд изучил материалы дела и оставил приговор без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.