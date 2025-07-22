Волгоградец получил 6 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ

Тракторозаводский районный суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением материалов в интернете на срок 3 года.