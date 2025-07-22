В Кишиневе автомобиль внезапно подрезал троллейбус, пришлось резко тормозить: Пострадали 7 человек, в том числе, дети

Семь человек, включая 7-летнего ребенка, были госпитализированы после ДТП на бульваре Мирча чел Бэтрын в Кишиневе.
По данным полиции, авария произошла около 21:10, когда автомобиль подрезал троллейбус, после чего водитель резко нажал на педаль тормоза.
На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.
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