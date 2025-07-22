Главного дирижера Театра оперы и балеты похоронят в Баймакском районе Башкирии

В Уфе 23 июля в последний путь проводят скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова. Как сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова, церемония прощания пройдет в здании Театра оперы и балета, где покойный в 2009—2010 годах занимал пост главного дирижера. Панихида запланирована с 10 до 12 часов дня.
Напомним, 47-летний музыкант, удостоенный Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича, скоропостижно ушел из жизни 19 июля в Крыму. Как установили медики, причиной смерти стала болезнь сердца.
Уточняется, что министерство культуры полностью берет на себя организацию перевозки тела и похорон. Последнее пристанище талантливый дирижер обретет в Баймакском районе, откуда родом была мама Сулейманова.
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