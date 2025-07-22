В Гродно из-за попытки угона загорелся грузовик

В минувший четверг, 17 июля, 25-летний житель областного центра смешал алкоголь и медицинские препараты. После молодой человек решил угнать автомобиль. Около часа ночи во дворе жилого дома по улице Брикеля в областном центре увидел фургон IVECO. Парень разбил стекло, забрался в кабину и попытался замкнуть провода. Однако у него ничего не получилось, и гродненец направился в увеселительное заведение.
Спустя некоторое время из-за действий несостоявшегося угонщика произошло замыкание, автомобиль загорелся. Вскоре сотрудники милиции установили личность злоумышленника, задержали его по дороге домой из клуба. За попытку совершения угона возбуждено уголовное дело. Также молодой человек должен возместить ущерб, причиненный его действиями.