В Гродно из-за попытки угона загорелся грузовик

В минувший четверг, 17 июля, 25-летний житель областного центра смешал алкоголь и медицинские препараты. После молодой человек решил угнать автомобиль. Около часа ночи во дворе жилого дома по улице Брикеля в областном центре увидел фургон IVECO. Парень разбил стекло, забрался в кабину и попытался замкнуть провода. Однако у него ничего не получилось, и гродненец направился в увеселительное заведение.