Экс-замглавы Ашинского района получил 7,5 лет колонии за взятку

Ашинский городской суд вынес приговор бывшему замглавы района Виктору Чистякову, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с октября по декабрь 2018 года он через посредника получил 800 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за прием некачественных работ при строительстве станции обеззараживания воды в Кропачево.