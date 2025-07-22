Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Ашинского района получил 7,5 лет колонии за взятку

Ашинский городской суд отправил бывшего заместителя главы района Виктора Чистякова в колонию.

Источник: Комсомольская правда

Ашинский городской суд вынес приговор бывшему замглавы района Виктору Чистякову, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с октября по декабрь 2018 года он через посредника получил 800 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за прием некачественных работ при строительстве станции обеззараживания воды в Кропачево.

Свою вину бывший чиновник не признал, однако суд посчитал доказательства обвинения убедительными. В результате Виктор Чистяков получил 7,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 2,4 млн рублей и запретили работать в органах власти в течение двух лет.

Любопытно, что в сентябре 2024 года Чистяков был по этому делу оправдан. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор.