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В Феодосии задержаны молодые люди, осквернившие Обелиск Славы для соцсетей

Сотрудники полиции Феодосии задержали троих молодых людей, снявшие и опубликовавшие видео, на котором они оскверняют Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Инцидент был выявлен в ходе мониторинга интернета. На кадрах было видно, как один из парней забрался на вершину мемориала, посвященного памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне, пока двое его приятелей снимали это на мобильный телефон.

Оперативно отреагировав на произошедшее, сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с отделом уголовного розыска ОМВД России по Феодосии установили и задержали всех участников. Ими оказались 18-ти и 19-летние жители Москвы и 17-летний житель Подольска, прибывшие в Крым на отдых.

Как выяснилось, молодые люди познакомились на набережной Феодосии и решили снять видеоролик с целью увеличения количества подписчиков в социальных сетях. Все трое нарушителей дали признательные показания. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки по факту произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.