Умер польский генерал, призывавший к захвату Калининграда и Беларуси

Генерал прославился провокационными заявлениями в адрес соседей. В частности, он призывал Польшу «поднять вопрос о Калининграде», который считал польской территорией. А комментируя миграционный кризис, допустил возможность интервенции в Беларусь, заявив: «Три дня — и Белоруссия будет нашей». По данным польских СМИ, его слова вызвали в стране волну критики.