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Умер польский генерал, призывавший к захвату Калининграда и Беларуси

В Польше скончался отставной генерал Вальдемар Скшипчак, известный скандальными призывами «вернуть» Калининград и угрозами вторжения в Беларусь. Информацию о смерти подтвердил глава Минобороны страны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Польше скончался генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X о смерти генерала, назвав ее «огромной потерей для военной семьи», пишет LIFE. Причины смерти не уточняются.

Генерал прославился провокационными заявлениями в адрес соседей. В частности, он призывал Польшу «поднять вопрос о Калининграде», который считал польской территорией. А комментируя миграционный кризис, допустил возможность интервенции в Беларусь, заявив: «Три дня — и Белоруссия будет нашей». По данным польских СМИ, его слова вызвали в стране волну критики.

С 2006 по 2009 год Вальдемар Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши. После отставки он продолжил работу в Министерстве обороны, пройдя путь от советника министра до заместителя госсекретаря, ответственного за вооружение и модернизацию армии.