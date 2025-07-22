Умер польский генерал, призывавший к захвату Калининграда и Беларуси

В Польше скончался генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X о смерти генерала, назвав ее «огромной потерей для военной семьи», пишет LIFE. Причины смерти не уточняются.
Генерал прославился провокационными заявлениями в адрес соседей. В частности, он призывал Польшу «поднять вопрос о Калининграде», который считал польской территорией. А комментируя миграционный кризис, допустил возможность интервенции в Беларусь, заявив: «Три дня — и Белоруссия будет нашей». По данным польских СМИ, его слова вызвали в стране волну критики.
С 2006 по 2009 год Вальдемар Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши. После отставки он продолжил работу в Министерстве обороны, пройдя путь от советника министра до заместителя госсекретаря, ответственного за вооружение и модернизацию армии.