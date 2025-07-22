Жилой дом у метромоста в Нижнем Новгороде пошел трещинами

Проблемы начались еще в 2004 году, а строительство метромоста лишь ухудшило ситуацию. В квартире были установлены контрольные маячки, однако, по словам женщины, их состояние не отслеживалось. Армированный пояс, предназначенный для укрепления конструкции, больше не гарантирует безопасность.