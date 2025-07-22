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Жилой дом у метромоста в Нижнем Новгороде пошел трещинами

Дом № 6 по улице Пешкова в Нижнем Новгороде пошел глубокими трещинами.

Об этом сообщает ОНФ региона.

По словам жильцов, наблюдается деформация межэтажных перекрытий и пола, а также осыпание штукатурки с потолка.

Проблемы начались еще в 2004 году, а строительство метромоста лишь ухудшило ситуацию. В квартире были установлены контрольные маячки, однако, по словам женщины, их состояние не отслеживалось. Армированный пояс, предназначенный для укрепления конструкции, больше не гарантирует безопасность.

Компания ООО «ГУД», ответственная за обслуживание здания, игнорирует проблему. Организация ограничилась косметическим ремонтом фасада, не устранив основную причину разрушения стен.

Несмотря на обращения жильцов в управляющую компанию, администрацию и Государственную жилищную инспекцию, ситуация не изменилась. В связи с этим ОНФ направило официальное письмо в администрацию Канавинского района с запросом о проведении экспертизы конструкций дома для оценки их аварийности.