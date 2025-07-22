Дочь пропавшего под Пермью пенсионера рассказала о его исчезновении

Дочь 79-летнего жителя Перми Владимира Горбача, пропавшего 20 июля, рассказала perm.aif.ru об обстоятельствах его исчезновения.
По словам пермской общественницы Марии Черемных, её отец Владимир Горбач в выходные
Как рассказала perm.aif.ru дочь пропавшего, 20 июля он ещё выходил на связь с родными, но уже проявлял признаки дезориентации в пространстве, так что семья подключила к поискам полицию. После 15:00 связь с Владимиром пропала. До этого он успел сообщить диспетчеру МВД из Верхних Муллов, что находится в «Горных Лядах» — такого населённого пункта просто нет.
Мария предполагает, что её отец попытался добраться до дачи на попутках.
«Из Старых Лядов в Горную Талицу уехать можно только по воде, это разные берега, — объяснила perm.aif.ru Мария. — Могли довезти до Гарей или увезти куда-то в неизвестном направлении».
Собеседница perm.aif.ru сама ездила в поисках отца в Горную Талицу, но там его не нашли.
Во что был одет Владимир Горбач в день пропажи, неизвестно (записи с камер видеонаблюдения возле его дома ещё изучаются). Его рост 176 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, один глаз — белый, не видит, другой — голубой. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номерам (342) 204−49−04 или 102.