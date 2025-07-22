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Дочь пропавшего под Пермью пенсионера рассказала о его исчезновении

79-летний мужчина собирался сесть на теплоход до Талицы в Добрянском округе, но на борт не поднялся.

Источник: Соцсети

Дочь 79-летнего жителя Перми Владимира Горбача, пропавшего 20 июля, рассказала perm.aif.ru об обстоятельствах его исчезновения.

По словам пермской общественницы Марии Черемных, её отец Владимир Горбач в выходные 19—20 июля собирался поехать на дачу, расположенную в посёлке Талица Добрянского муниципального округа. Чтобы попасть туда, он должен был сесть на теплоход в селе Ляды Пермского округа. Издание Properm.ru уточняет, что родные мужчины связались с капитанами судов, курсирующих между причалами Старые Ляды и Горная Талица — оказалось, что на борт пенсионер не поднимался.

Как рассказала perm.aif.ru дочь пропавшего, 20 июля он ещё выходил на связь с родными, но уже проявлял признаки дезориентации в пространстве, так что семья подключила к поискам полицию. После 15:00 связь с Владимиром пропала. До этого он успел сообщить диспетчеру МВД из Верхних Муллов, что находится в «Горных Лядах» — такого населённого пункта просто нет.

Мария предполагает, что её отец попытался добраться до дачи на попутках.

«Из Старых Лядов в Горную Талицу уехать можно только по воде, это разные берега, — объяснила perm.aif.ru Мария. — Могли довезти до Гарей или увезти куда-то в неизвестном направлении».

Собеседница perm.aif.ru сама ездила в поисках отца в Горную Талицу, но там его не нашли.

Во что был одет Владимир Горбач в день пропажи, неизвестно (записи с камер видеонаблюдения возле его дома ещё изучаются). Его рост 176 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, один глаз — белый, не видит, другой — голубой. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номерам (342) 204−49−04 или 102.