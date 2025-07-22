Дочь пропавшего под Пермью пенсионера рассказала о его исчезновении

Как рассказала perm.aif.ru дочь пропавшего, 20 июля он ещё выходил на связь с родными, но уже проявлял признаки дезориентации в пространстве, так что семья подключила к поискам полицию. После 15:00 связь с Владимиром пропала. До этого он успел сообщить диспетчеру МВД из Верхних Муллов, что находится в «Горных Лядах» — такого населённого пункта просто нет.