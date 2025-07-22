Пострадавшая от нападения пьяной матери фельдшер в Башкирии получит компенсацию

Республиканский профсоюз медработников взял на контроль случай нападения на сотрудницу скорой помощи в Миякинском районе Башкирии. Как сообщил председатель организации Рауль Халфин, пострадавшая уже получила консультацию и может рассчитывать на юридическую поддержку.
Нападение на фельдшера квалифицируют как производственную травму. Совместно с руководством медучреждения женщине планируют оформить все необходимые документы, включая акт по форме Н-1, чтобы сотрудница получила положенную компенсацию.
Добавим, что на мать семилетнего мальчика, которая напала на фельдшера, завели уголовное дело. В момент инцидента женщина была пьяна, пыталась отобрать медчемоданчик сотрудницы и ударила ее по лицу.
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