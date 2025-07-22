Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшая от нападения пьяной матери фельдшер в Башкирии получит компенсацию

В Башкирии прокомментировали нападение на медика.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский профсоюз медработников взял на контроль случай нападения на сотрудницу скорой помощи в Миякинском районе Башкирии. Как сообщил председатель организации Рауль Халфин, пострадавшая уже получила консультацию и может рассчитывать на юридическую поддержку.

Нападение на фельдшера квалифицируют как производственную травму. Совместно с руководством медучреждения женщине планируют оформить все необходимые документы, включая акт по форме Н-1, чтобы сотрудница получила положенную компенсацию.

Добавим, что на мать семилетнего мальчика, которая напала на фельдшера, завели уголовное дело. В момент инцидента женщина была пьяна, пыталась отобрать медчемоданчик сотрудницы и ударила ее по лицу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.