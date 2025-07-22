Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове утонул 13-летний школьник: Он не смог выплыть, а врачи — реанимировать его

Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 21 июля, вблизи села Трифэнешть Флорештского района в озере Кэинарка утонул 13-летний мальчик. Подросток зашел в воду, чтобы освежиться, но не смог выбраться обратно.

Его тело было найдено без сознания, а прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.

Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).

ПАС раскололась на нужных и использованных: Первые попали в «хлебные» списки кандидатов в депутаты парламента Молдовы и продолжают лгать и «зарабатывать», вторые чувствуют себя «носками, выброшенными в мусорку».

Лицемерию рвущихся к кормушке нет предела, казалось бы, куда уж больше (далее…).

Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас».

Детские площадки полны, еда вкусная, но цены на жильё и продукты — шокирующие [видео] (далее…).