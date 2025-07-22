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339 человек эвакуировали из общежития нижегородского вуза из-за пожара

Сильное задымление наблюдалось в подвале здания.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные эвакуировали 339 человек из общежития ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина из-за возгорания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В подвале здания было обнаружено сильное задымление. Предположительно, причиной могло стать короткого замыкания холодильника. Для ликвидации очага возгорания было задействовано 41 сотрудник МЧС и 11 единиц спецтехники.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано. Огонь успел распространиться на три квадратных метра.

Нижегородцам напоминают о необходимости проверять исправность электроприборов и не оставлять их без присмотра.