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На Вавилова 69-летняя автоледи устроила смертельное ДТП с мотоциклом

В Красноярске полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.

В полиции рассказали, что днем на пересечении улицы Вавилова и переулка Якорный произошло столкновение двух транспортных средств. 69-летняя водитель автомобиля Renault двигалась со стороны улицы Затонская, совершая левый поворот, не предоставила преимущество и допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki. Им управлял 24-летний мужчина. Он ехал со стороны переулка Вузовский.

В результате происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.