На Вавилова 69-летняя автоледи устроила смертельное ДТП с мотоциклом

В полиции рассказали, что днем на пересечении улицы Вавилова и переулка Якорный произошло столкновение двух транспортных средств. 69-летняя водитель автомобиля Renault двигалась со стороны улицы Затонская, совершая левый поворот, не предоставила преимущество и допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki. Им управлял 24-летний мужчина. Он ехал со стороны переулка Вузовский.