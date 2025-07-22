Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель задавил корову

Многие владельцы домашнего скота не осознают опасности, которую представляют их животные на проезжей части.

Источник: Рамиль Абдуллин, вк

Из-за безнадзорного выпаса скота накануне на улице села Старосубхангулово корова, находившаяся на дороге, была сбита машиной. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Бурзянского района Рамиль Абдуллин. Он подчеркнул, что проблема бесконтрольного выпаса скота стоит остро.

«Выпас скота организован только в нескольких населенных пунктах района. В решении данной проблемы должен принять участие каждый из владельцев. Найти пастуха трудно. Альтернативой является выпас скота поочередно владельцами или использование электропастуха», — отметил глава района.

Он напомнил, что владельцы скота несут ответственность за его содержание и безопасность, особенно на дорогах.