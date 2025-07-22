В Башкирии водитель задавил корову

Из-за безнадзорного выпаса скота накануне на улице села Старосубхангулово корова, находившаяся на дороге, была сбита машиной. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Бурзянского района Рамиль Абдуллин. Он подчеркнул, что проблема бесконтрольного выпаса скота стоит остро.