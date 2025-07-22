Повисший на цепи «Авроры» петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Видео с подвигами полуголого мужчины распространилось в Сети еще на прошлой неделе. На кадрах видно, как с борта маломерного судна, подошедшего к «Авроре», мужчина зацепился за цепи стояночного буя и повис на них.
Героем ролика оказался 28-летний горожанин. «Подозреваемый грубо нарушил общественный порядок в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Теперь горожанину грозит штраф от 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.