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Повисший на цепи «Авроры» петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Акробатический перформанс 28-летнего петербуржца, который повис на цепи крейсера «Аврора» в Петербурге, обернулся уголовным делом. Мужчина задержан.

Источник: Транспортная полиция СЗФО

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Видео с подвигами полуголого мужчины распространилось в Сети еще на прошлой неделе. На кадрах видно, как с борта маломерного судна, подошедшего к «Авроре», мужчина зацепился за цепи стояночного буя и повис на них.

Героем ролика оказался 28-летний горожанин. «Подозреваемый грубо нарушил общественный порядок в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Теперь горожанину грозит штраф от 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.