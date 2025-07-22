ТАСС: замглавы Брянской области задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Как пояснил представитель правоохранительных органов, Симоненко, являясь замгубернатора и отвечая за организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в регионе, осуществлял координацию работы департамента строительства Брянской области, который распределял выделенные региону более 1,4 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений на территории Брянской области. Ему подчинялось государственное казенное учреждение «Управление капитального ремонта» во главе с Евгением Журой, которое было наделено полномочиями по заключению контрактов и приемке выполненных работ. «Установлено, что Симоненко, Жура и их соучастники, зная о том, что подрядчиком работы по строительству фортификации выполнены не в полном объеме, злоупотребляя положением, осуществили его приемку, чем нанесли материальный ущерб бюджету», — рассказал собеседник агентства.