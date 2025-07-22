Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесах Иркутской области горит более двух тысяч гектаров земли

На 22 июля в регионе действует семь пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В лесах Иркутской области горит 2 134 гектаров земли. На утро 22 июля в регионе действует семь пожаров: три — в Катангском районе, по одному — в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пламя в Казанском и Киренском районах локализовали.

— Огонь тушат 345 сотрудников МЧС, они применяют 16 единиц наземной техники. Днем ранее специалистам удалось погасить пламя в пяти районах региона, — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Помимо привлечения физической силы спасателей и наземной техники, борт Ан-2 и легкомоторный самолет осуществляли авиамониторинг лесной территории на протяжении 27 часов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля.