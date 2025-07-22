В лесах Иркутской области горит более двух тысяч гектаров земли

В лесах Иркутской области горит 2 134 гектаров земли. На утро 22 июля в регионе действует семь пожаров: три — в Катангском районе, по одному — в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пламя в Казанском и Киренском районах локализовали.
— Огонь тушат 345 сотрудников МЧС, они применяют 16 единиц наземной техники. Днем ранее специалистам удалось погасить пламя в пяти районах региона, — прокомментировали в пресс-службе правительства.
Помимо привлечения физической силы спасателей и наземной техники, борт Ан-2 и легкомоторный самолет осуществляли авиамониторинг лесной территории на протяжении 27 часов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля.