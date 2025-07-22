В лесах Иркутской области горит более двух тысяч гектаров земли

В лесах Иркутской области горит 2 134 гектаров земли. На утро 22 июля в регионе действует семь пожаров: три — в Катангском районе, по одному — в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пламя в Казанском и Киренском районах локализовали.