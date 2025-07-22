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Красноярских полицейских подозревают в сливе информации Telegram-каналу

В Красноярском крае и двух других регионах полицейских подозревают в продаже засекреченных данных Telegram-каналу.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в разных регионах России. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

Как сообщили в СК, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из Telegram-каналов.

В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области. Изъяты документы и иные предметы, значимые для расследования.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ.

«Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — уточнили в СК.

По имеющимся данным, речь идет о Telegram-канале Baza. В офисе издания проведены обыски.

Telegram-канал Mash пишет, что уголовное дело связано с полицейскими, которые незаконно за деньги передавали засекреченные данные журналистам.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии krsk.aif.ru не смогли прокомментировать информацию об обысках.

В ГУ МВД по Красноярскому краю тоже не смогли прокомментировать информацию.