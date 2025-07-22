Красноярских полицейских подозревают в сливе информации Telegram-каналу

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в разных регионах России. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.
Как сообщили в СК, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из Telegram-каналов.
В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области. Изъяты документы и иные предметы, значимые для расследования.
Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ.
«Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — уточнили в СК.
По имеющимся данным, речь идет о Telegram-канале Baza. В офисе издания проведены обыски.
Telegram-канал Mash пишет, что уголовное дело связано с полицейскими, которые незаконно за деньги передавали засекреченные данные журналистам.
В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии krsk.aif.ru не смогли прокомментировать информацию об обысках.
В ГУ МВД по Красноярскому краю тоже не смогли прокомментировать информацию.