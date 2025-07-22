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В офисе телеграм-канала Baza прошли обыски

В Москве расследуют уголовное дело об утечках служебной информации, в котором фигурирует телеграм-канал Baza. Следствие считает, что сотрудники полиции из нескольких регионов снабжали канал закрытыми сведениями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за утечек служебной информации. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, дело связано с телеграм-каналом Baza.

В официальном заявлении Следственного комитета говорится, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были «выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа» сотрудниками полиции. По данным ведомства, эти сведения впоследствии публиковались в одном из телеграм-каналов.

В рамках расследования силовики провели обыски не только по этим адресам, но и в московском офисе Baza, а также дома у главного редактора канала Глеба Трифонова. В СК подтвердили, что в ходе следственных действий «изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования».