В офисе телеграм-канала Baza прошли обыски

В рамках расследования силовики провели обыски не только по этим адресам, но и в московском офисе Baza, а также дома у главного редактора канала Глеба Трифонова. В СК подтвердили, что в ходе следственных действий «изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования».