В офисе телеграм-канала Baza прошли обыски

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за утечек служебной информации. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, дело связано с телеграм-каналом Baza.
В официальном заявлении Следственного комитета говорится, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были «выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа» сотрудниками полиции. По данным ведомства, эти сведения впоследствии публиковались в одном из телеграм-каналов.
В рамках расследования силовики провели обыски не только по этим адресам, но и в московском офисе Baza, а также дома у главного редактора канала Глеба Трифонова. В СК подтвердили, что в ходе следственных действий «изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования».