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На трассе в Ростовской области произошло серьезное ДТП

«ГАЗель» и «Мазда» столкнулись на трассе в Ростовской области, очевидцы сообщают о пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием «ГАЗели» и легковой иномарки «Мазда» (Mazda CX-7). Об этом днем 22 июля в соцсетях сообщают очевидцы.

Предварительно, авария случилась на трассе вблизи поселка Дивного. После столкновения водителя легковушки якобы зажало в салоне и ему потребовалась спасателей. Мужчину передали медикам. Также, по словам очевидцев, помощь понадобилась пассажиру «Газели».

Судя по видео с места происшествия, обе машины довольно сильно пострадали во время ДТП. Официальный комментарий по поводу случившегося от управления Госавтоинспекции пока не поступал.

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