Бастрыкин потребовал доклад о жестоком нападении на подростка в Башкирии

В Башкирии 16-летний юноша из села Юмагузино оказался на больничной койке. По словам его матери, сына жестоко избили двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
Мать подростка утверждает, что нападавшие — двое местных жителей, которые уже не впервые избивают ее сына. Сейчас следователи завели на них уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По поручению главы СК Александра Бастрыкина региональный следком подготовит доклад о ходе расследования дела.
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