Задержанные после происшествий в Ростовской области поезда введены в график

Все поезда, которые отправляются сегодня, 22 июля, в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные
Уточняется, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. Но из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию, добавили в РЖД.
Получить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.