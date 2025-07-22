Задержанные после происшествий в Ростовской области поезда введены в график

Уточняется, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. Но из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию, добавили в РЖД.