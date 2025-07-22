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Задержанные после происшествий в Ростовской области поезда введены в график

Поезда, задержанные 20—21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. Все поезда на Черноморские курорты и обратно 22 июля будут следовать по расписанию. Об этом сообщается в Telegram-канале ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Источник: Российская газета

Все поезда, которые отправляются сегодня, 22 июля, в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20—21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график.

Уточняется, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. Но из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию, добавили в РЖД.

Получить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.