Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реке Самара 21 июля спасатели помогли человеку с поврежденной надувной лодкой

21 июля в Куйбышевском районе, рядом с поселком Речной, произошел инцидент на воде.

21 июля в Куйбышевском районе, рядом с поселком Речной, произошел инцидент на воде. У надувной лодки, в которой находился один человек, повредился корпус, и судно перестало управляться.

По данным региональной Поисково-спасательной службы, лодку унесло ветром и течением в камыши. На помощь мужчине вышел катер со станции «Центральная». Спасатели доставили его на берег и отбуксировали лодку.

Судоводитель не пострадал.

Ранее мы писали, что из-за похолодания вода в Волге в Самаре остыла. Температура 22 июля опустилась до +22 градусов.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.