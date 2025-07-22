На реке Самара 21 июля спасатели помогли человеку с поврежденной надувной лодкой

21 июля в Куйбышевском районе, рядом с поселком Речной, произошел инцидент на воде. У надувной лодки, в которой находился один человек, повредился корпус, и судно перестало управляться.
По данным региональной Поисково-спасательной службы, лодку унесло ветром и течением в камыши. На помощь мужчине вышел катер со станции «Центральная». Спасатели доставили его на берег и отбуксировали лодку.
Судоводитель не пострадал.
Ранее мы писали, что из-за похолодания вода в Волге в Самаре остыла. Температура 22 июля опустилась до +22 градусов.
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