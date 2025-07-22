Таможня перекрыла нелегальную схему поставки товаров из Польши

По информации ГТК, 38-летний белорус, проживающий в Польше, принимал от белорусов заказы на покупку различных товаров, в том числе автозапчасти, бытовую технику, одежду и обувь, и передавал их заказчикам, при этом избегая процесса растаможки.
Для дальнейшей доставки заказчикам из Беларуси перед пересечением границы (фигурант дела — Sputnik) раздавал товары физическим лицам согласно установленным лимитам на беспошлинный ввоз.
Подсчитан ущерб, который «бизнесмен» нанес государству, — сумма превышает 650 тысяч белорусских рублей.
В отношении белоруса Вороновский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, отмечается, что фигурант дела будет привлечен к ответственности.