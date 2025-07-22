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Таможня перекрыла нелегальную схему поставки товаров из Польши

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Гродненские таможенники выявили посредника, доставляющего товары из Польши в Беларусь без уплаты таможенных платежей, об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Источник: Telegram / "Таможенные органы Беларуси"

По информации ГТК, 38-летний белорус, проживающий в Польше, принимал от белорусов заказы на покупку различных товаров, в том числе автозапчасти, бытовую технику, одежду и обувь, и передавал их заказчикам, при этом избегая процесса растаможки.

Для дальнейшей доставки заказчикам из Беларуси перед пересечением границы (фигурант дела — Sputnik) раздавал товары физическим лицам согласно установленным лимитам на беспошлинный ввоз.

говорится в сообщении

Подсчитан ущерб, который «бизнесмен» нанес государству, — сумма превышает 650 тысяч белорусских рублей.

В отношении белоруса Вороновский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, отмечается, что фигурант дела будет привлечен к ответственности.