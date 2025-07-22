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Тольяттинца лишили свободы за разбойное нападение, совершенное в 2013 году

Злоумышленника задержали в 2025-м. Он проведет за решеткой порядка 7 лет.

Злоумышленника задержали в 2025-м. Он проведет за решеткой порядка 7 лет, сообщили в областной прокуратуре.

В 2013-м тольяттинец вступил в сговор со знакомым. Планировали напасть на незнакомого местного и похитить его вещи. Позже горожанин встретился с пострадавшим и представился сотрудником «Госнаркоконтроля».

Показал фальшивое удостоверение и попал в квартиру потерпевшего. В том же году на четырех участников разбойного нападения завели уголовное дело. Но наказали в 2014-м только троих. Последний скрывался.

Его поймали в 2025-м. Материалы выделили в отдельное производство. В итоге отправили на 7 лет и 1 месяц в исправительную колонию строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Самарской области пьяный мужчина напал на подростков с ножом.

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