Тольяттинца лишили свободы за разбойное нападение, совершенное в 2013 году

Злоумышленника задержали в 2025-м. Он проведет за решеткой порядка 7 лет, сообщили в областной прокуратуре.
В 2013-м тольяттинец вступил в сговор со знакомым. Планировали напасть на незнакомого местного и похитить его вещи. Позже горожанин встретился с пострадавшим и представился сотрудником «Госнаркоконтроля».
Показал фальшивое удостоверение и попал в квартиру потерпевшего. В том же году на четырех участников разбойного нападения завели уголовное дело. Но наказали в 2014-м только троих. Последний скрывался.
Его поймали в 2025-м. Материалы выделили в отдельное производство. В итоге отправили на 7 лет и 1 месяц в исправительную колонию строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Самарской области пьяный мужчина напал на подростков с ножом.
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