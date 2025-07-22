Магнитная буря в 5 баллов атакует Самару 22 июля: как пережить космический шторм

В ближайшие дни жителей Самары ожидает настоящий космический стресс: над городом пройдут магнитные бури, и тем, кто чувствителен к таким явлениям, лучше быть готовыми.
Сегодня ночью и 24 июля геомагнитная активность достигнет 5 баллов — это не просто всплеск, а умеренный шторм в магнитном поле Земли.
Солнце снова посылает поток энергии, который может выбить из колеи даже сильных духом.
Головная боль, перепады давления, тревожность и ощущение, что всё вокруг движется слишком быстро — всё это может оказаться не от проблем на работе, а от того, что Вселенная решила вас проверить.
В субботу будет немного легче — малая магнитная буря на 4 балла, но и она способна напомнить о себе дискомфортом.
Остальные дни пройдут спокойнее, однако расслабляться рано. Чтобы пережить этот период без лишних последствий, стоит успокоиться, избегать стресса, не нервничать из-за мелочей вроде соседской машины у подъезда.
Врачи советуют высыпаться, пить больше обычной воды и не забывать про лекарства, если они назначены доктором.
Хорошо помогает прогулка босиком по траве — так называемое «заземление», которое будто перезагружает организм.
И если вам стало плохо — не корите себя, вы просто человек, а не робот.
А тем, кто чувствует себя отлично, не стоит хвастаться — возможно, вы просто андроид. Хотя, магнитным бурям подвержены и различные технические устройства.
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