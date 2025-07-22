Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря в 5 баллов атакует Самару 22 июля: как пережить космический шторм

В ближайшие дни жителей Самары ожидает настоящий космический стресс: над городом пройдут магнитные бури, и тем, кто чувствителен к таким явлениям, лучше быть готовыми.

В ближайшие дни жителей Самары ожидает настоящий космический стресс: над городом пройдут магнитные бури, и тем, кто чувствителен к таким явлениям, лучше быть готовыми.

Сегодня ночью и 24 июля геомагнитная активность достигнет 5 баллов — это не просто всплеск, а умеренный шторм в магнитном поле Земли.

Солнце снова посылает поток энергии, который может выбить из колеи даже сильных духом.

Головная боль, перепады давления, тревожность и ощущение, что всё вокруг движется слишком быстро — всё это может оказаться не от проблем на работе, а от того, что Вселенная решила вас проверить.

В субботу будет немного легче — малая магнитная буря на 4 балла, но и она способна напомнить о себе дискомфортом.

Остальные дни пройдут спокойнее, однако расслабляться рано. Чтобы пережить этот период без лишних последствий, стоит успокоиться, избегать стресса, не нервничать из-за мелочей вроде соседской машины у подъезда.

Врачи советуют высыпаться, пить больше обычной воды и не забывать про лекарства, если они назначены доктором.

Хорошо помогает прогулка босиком по траве — так называемое «заземление», которое будто перезагружает организм.

И если вам стало плохо — не корите себя, вы просто человек, а не робот.

А тем, кто чувствует себя отлично, не стоит хвастаться — возможно, вы просто андроид. Хотя, магнитным бурям подвержены и различные технические устройства.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.