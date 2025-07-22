Тело мужчины, умершего от передозировки наркотиков, нашли в Свислочи

Тело человека без признаков жизни обнаружила 11 мая компания, сплавлявшаяся на байдарках по реке Свислочь, и сразу обратились в МЧС.
На место прибыли спасатели, которые извлекли тело. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.
Дальнейшие события развивались нестандартно. На первый взгляд казалось, что причиной смерти погибшего стало утопление, однако судебные эксперты установили, что он скончался от передозировки наркотическими средствами и психотропными веществами.
Следователи установили, что за неделю до смерти погибший ушел из дома на встречу со знакомым и домой не вернулся. Его родители обратились в милицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления) УК Беларуси.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению наркотических средств.
Как уточнили в СК, следователями столицы по фактам гибели минчан от употребления запрещенных веществ с начала 2025 года возбуждено семь уголовных дел.