Житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

По версии следствия, вечером 21 февраля 2025 года обвиняемый находился у себя в квартире в посёлке Кын под Лысьвой вместе со своей спутницей жизни. В СУ СКР по Пермскому краю не уточняют, что именно произошло между мужчиной и женщиной, но в какой-то момент он нанёс ей множество ударов ножа в область туловища и конечностей.