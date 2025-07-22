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Житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

По версии следствия, после расправы он спокойно лёг спать.

Источник: Следственный комитет РФ

Житель Лысьвенского муниципального округа Пермского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы, рассказали в региональном СУ СКР.

По версии следствия, вечером 21 февраля 2025 года обвиняемый находился у себя в квартире в посёлке Кын под Лысьвой вместе со своей спутницей жизни. В СУ СКР по Пермскому краю не уточняют, что именно произошло между мужчиной и женщиной, но в какой-то момент он нанёс ей множество ударов ножа в область туловища и конечностей.

После этого, как сообщают в краевом следственном управлении, обвиняемый уснул, а его сожительница скончалась от полученных ран.

Расследование завершено, уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 42-летнему жителю Кына грозит до 15 лет лишения свободы.