В Башкирии уволили сотрудницу военкомата из-за жалоб матерей участников СВО

Во время встречи в Белорецке матери солдат, погибших в ходе специальной военной операции, обратились к председателю Госсобрания Башкирии Константину Толкачеву с наболевшими вопросами. Особенно женщин волновали проблемы с выплатами и неоднозначное отношение в обществе к статусу их сыновей, служивших в ЧВК.
Толкачев признал, что многие матери сталкиваются с непониманием и даже пренебрежительным отношением. В качестве примера он привел случай в Белорецке, где после многочисленных жалоб была уволена сотрудница местного военкомата.
Парламентарий заверил, что власти сейчас ищут юридические решения, которые помогут официально закрепить статус погибших бойцов ЧВК и обеспечить их семьям положенные выплаты.
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