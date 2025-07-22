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В Башкирии уволили сотрудницу военкомата из-за жалоб матерей участников СВО

В Башкирии уволили чиновницу военкомата после жалоб матерей погибших бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи в Белорецке матери солдат, погибших в ходе специальной военной операции, обратились к председателю Госсобрания Башкирии Константину Толкачеву с наболевшими вопросами. Особенно женщин волновали проблемы с выплатами и неоднозначное отношение в обществе к статусу их сыновей, служивших в ЧВК.

Толкачев признал, что многие матери сталкиваются с непониманием и даже пренебрежительным отношением. В качестве примера он привел случай в Белорецке, где после многочисленных жалоб была уволена сотрудница местного военкомата.

Парламентарий заверил, что власти сейчас ищут юридические решения, которые помогут официально закрепить статус погибших бойцов ЧВК и обеспечить их семьям положенные выплаты.

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