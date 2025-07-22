В Башкирии уволили сотрудницу военкомата из-за жалоб матерей участников СВО

Во время встречи в Белорецке матери солдат, погибших в ходе специальной военной операции, обратились к председателю Госсобрания Башкирии Константину Толкачеву с наболевшими вопросами. Особенно женщин волновали проблемы с выплатами и неоднозначное отношение в обществе к статусу их сыновей, служивших в ЧВК.