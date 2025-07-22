Девушка устроила стрельбу на концерте в Петербурге

Выяснилось, что примерно в 23:15 между двумя участницами произошла ссора. 36-летняя жительница сцепилась с 24-летней петербурженкой, последняя стала стрелять из газового пистолета. 36-летняя женщина и двое ее дочерей — 9 и 13 лет — травмировали глаза. Пострадавших забрали в больницу и после оказания помощи отправили лечиться домой.