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Девушка устроила стрельбу на концерте в Петербурге

Полиция Петербурга разбирается в причинах конфликта, в котором одна из зрительниц на фестивале уличных театров на Елагином острове открыла пальбу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале полиции Петербурга.

Сообщение о конфликте поступило 20 июля в полицию Петроградского района. Охранник Центрального парка культуры и отдыха рассказал об инциденте на фестивале уличных театров на Елагином острове. Полиция немедленно прибыла на место.

Выяснилось, что примерно в 23:15 между двумя участницами произошла ссора. 36-летняя жительница сцепилась с 24-летней петербурженкой, последняя стала стрелять из газового пистолета. 36-летняя женщина и двое ее дочерей — 9 и 13 лет — травмировали глаза. Пострадавших забрали в больницу и после оказания помощи отправили лечиться домой.

А 24-летнюю девушку забрали в отдел полиции и составили административный протокол. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.