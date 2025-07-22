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В Самарской области ребенок получил 40 тысяч после некачественной медпомощи

Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда.

Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда, заявили в региональной прокуратуре.

Об инциденте правоохранителям сообщила жительница Отрадного. Уточнила: отправилась с ребенком в городскую больницу, когда у него поднялась температура. Там сделали укол жаропонижающего средства.

Далее у пострадавшего появилось воспаление, а за ним — абсцесс. После проверки выявили «факт внутрибольничного инфицирования». Местный прокурор обратился в суд и потребовал от медучреждения компенсировать моральный вред.

Иск поддержали и обязали перевести ребенку 40 тыс. рублей. Пока это решение не вступило в законную силу. Правоохранители пообещали проконтролировать его исполнение.

Недавно писали, что суд взыскал с самарских властей в пользу ребенка 50 тыс. рублей после укуса собаки.

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