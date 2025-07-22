В Самарской области ребенок получил 40 тысяч после некачественной медпомощи

Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда, заявили в региональной прокуратуре.
Об инциденте правоохранителям сообщила жительница Отрадного. Уточнила: отправилась с ребенком в городскую больницу, когда у него поднялась температура. Там сделали укол жаропонижающего средства.
Далее у пострадавшего появилось воспаление, а за ним — абсцесс. После проверки выявили «факт внутрибольничного инфицирования». Местный прокурор обратился в суд и потребовал от медучреждения компенсировать моральный вред.
Иск поддержали и обязали перевести ребенку 40 тыс. рублей. Пока это решение не вступило в законную силу. Правоохранители пообещали проконтролировать его исполнение.
Недавно писали, что суд взыскал с самарских властей в пользу ребенка 50 тыс. рублей после укуса собаки.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.