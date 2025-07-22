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Погоня за палаткой едва не стоила жизни: на Байкале мужчину унесло ветром

В Ольхонском районе отдыхающего унесло ветром на катамаране.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Байкал едва не забрал отдыхающего мужчину, который решил прокатиться на катамаране. Житель поселка Онгурёна отдыхал в Курминском заливе Ольхонского района. Пришедший ветер снес палатку мужчины прямо в озеро. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, чтобы забрать свое место ночлега, он арендовал катамаран и отправился по воде, несмотря на надвигающуюся бурю.

— Очевидцы, заметившие, что плавательное средство слишком быстро относит от берега, позвонили в дежурную часть спасательной службы, — пояснили в пресс-службе ведомства.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения. Условия были сложными: высокие волны и ветер 40 м/с. Мужчину нашли в трех километрах от берега в удовлетворительном состоянии. Его подняли на борт катера, а катамаран отбуксировали к берегу.