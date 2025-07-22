Погоня за палаткой едва не стоила жизни: на Байкале мужчину унесло ветром

Байкал едва не забрал отдыхающего мужчину, который решил прокатиться на катамаране. Житель поселка Онгурёна отдыхал в Курминском заливе Ольхонского района. Пришедший ветер снес палатку мужчины прямо в озеро. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, чтобы забрать свое место ночлега, он арендовал катамаран и отправился по воде, несмотря на надвигающуюся бурю.