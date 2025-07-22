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В Самаре ищут мужчину, напавшего на двух девочек

В Куйбышевском районе Самары разыскивают мужчину, напавшего на двух девочек 7−8 лет.

В Куйбышевском районе Самары разыскивают мужчину, напавшего на двух девочек 7−8 лет. Инцидент произошёл 29 мая около 16:00 в районе улицы Обувной (микрорайон Волгарь).

Подозреваемый — мужчина 30−35 лет, славянской внешности, в синей футболке и светлых брюках, пишет «КП-Самара».

Очевидцы видели похожего человека у сетевого магазина, где он наблюдал за детьми.

Возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает информацией, просят звонить в СК по Самарской области: 8 (846) 300−7−114 (круглосуточно, анонимно).

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