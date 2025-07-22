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В Ростове в гараже обнаружили тела девушки и парня

Девушку и парня нашли погибшими в ростовском гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове обнаружили тела 18-летней девушки и 20-летнего парня. Происшествие случилось в Первомайском районе. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительным данным, молодые люди находились в одном из гаражей. К моменту, когда их нашли, ни девушка, ни парень не подавали признаков жизни. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

Причина трагедии неизвестна.

В следственном управлении СК по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия организована проверка.

— Следователем проводится осмотр места происшествия, по окончании которого будут назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе осмотра тел с участием эксперта каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено, — говорится в комментарии СК.