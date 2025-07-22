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Полицейская машина перевернулась на трассе в Туркестанской области

В Туркестанской области проводится проверка по факту ДТП с участием служебного автомобиля полиции, передает BAQ.KZ.

Источник: instockphoto

Авария произошла на трассе Темирлан-Шубар. По предварительным данным, у служебного авто, находящегося при исполнении, лопнуло колесо, в результате чего машина опрокинулась.

В ДТП пострадал участковый инспектор полиции — с различными травмами он был доставлен в медицинское учреждение. Других пострадавших нет.

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.