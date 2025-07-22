Жительница Башкирии пожаловалась на рукоприкладство в частном садике

В уфимском Нагаево разгорается скандал, в центре которого оказался частный детский сад. Одна из мам воспитанника пожаловалась на то, что к ее ребенку применяют физическую силу.
По сообщению telegram-канала «Честный репортаж», трехлетний Леон рассказал маме, что его бьют по рукам. Сначала женщина не поверила, но потом заметила, как сын начинает рыдать при виде одной из нянь.
Родительница попросила показать записи с камер наблюдения, но в садике отказали. Вместо этого администрация начала распускать слухи о якобы «скандальной» и «неплатежеспособной» матери, попросив ее забрать документы.
Но женщина добыла доказательства. Она опубликовала аудиозаписи, где подтверждаются факты рукоприкладства, а также переписки из внутреннего чата сотрудников садика. Ни руководство, ни воспитатели не стали извиняться перед матерью и разбираться в ситуации, утверждает женщина.
Сейчас женщина подала заявления в Следственный комитет и полицию, требуя привлечь виновных к ответственности.
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