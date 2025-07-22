В Москве задержали 12 человек за драку со стрельбой

Ссора вспыхнула между компанией парней и проходившей мимо парой. Один из парней первым открыл стрельбу. Мужчина ответил огнем из своего травматического пистолета и попытался уйти, но второй нападавший схватил оружие у приятеля и бросился за ним в погоню, стреляя на ходу.