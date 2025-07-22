В Москве задержали 12 человек за драку со стрельбой

Правоохранители задержали двенадцать человек после хулиганства с применением оружия. О конфликте, произошедшем во дворе дома на улице Забелина и закончившемся стрельбой, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ссора вспыхнула между компанией парней и проходившей мимо парой. Один из парней первым открыл стрельбу. Мужчина ответил огнем из своего травматического пистолета и попытался уйти, но второй нападавший схватил оружие у приятеля и бросился за ним в погоню, стреляя на ходу.
Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел 12 подозреваемых. У них изъяли целый арсенал, включавший травматический пистолет, ножи и газовые баллончики.
В отношении двух главных фигурантов в возрасте 16 и 19 лет возбуждено уголовное дело, и они заключены под стражу. На остальных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.