В Усольском районе спасатели нашли сборщика дикоросов в лесном массиве

В Усольском районе спасатели нашли 75-летнего мужчину, который отправился в лес за дикоросами. На поиски ягод местный житель ушел 19 июля и не вернулся. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, заблудившегося смогли найти в 20 километрах от населенного пункта Тальяны.