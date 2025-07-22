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В Усольском районе спасатели нашли сборщика дикоросов в лесном массиве

Мужчина находился в заброшенном лесоповале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе спасатели нашли 75-летнего мужчину, который отправился в лес за дикоросами. На поиски ягод местный житель ушел 19 июля и не вернулся. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, заблудившегося смогли найти в 20 километрах от населенного пункта Тальяны.

— Спасатели и добровольцы нашли мотоцикл мужчины возле леса на обочине дороги. Поиски шли шесть часов. Двигались медленно, постоянно прислушиваясь и подавали звуковые сигналы, — рассказал спасатель Александр Федоров.

Через несколько часов поисков группа нашла следы, ведущие к старому лесоповалу. Там они обнаружили костер и спящего рядом мужчину. Его, в удовлетворительном состоянии, эвакуировали.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в лесах Иркутской области горит более двух тысяч гектаров земли.